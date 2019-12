Esporte ‘Estamos no meio do caos’, diz Ariel Mamede sobre Vila Nova Em apresentação, treinador diz querer ajudar o clube a se reerguer e acrescenta que ‘o Vila é uma bomba-relógio’. Técnico falou sobre pressão, estilo de jogo, reformulação da equipe e juventude na carreira

Ariel Mamede foi apresentado, nesta terça-feira (17), como treinador do Vila Nova. Em meio às turbulências por quais passa o clube, desde o rebaixamento para Série C e a exposição da situação financeira, o novo técnico espera poder ajudar o time. Para isso, conta com a familiaridade por já ter trabalhado nas categorias de base do colorado. “Com certeza, já conhec...