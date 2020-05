Em clima estranho, muito diferente do habitual, a bola voltou a rolar do outro lado do mundo. Na Coreia do Sul, a liga nacional de futebol teve seu retorno nesta sexta-feira (8). O sentimento de estranheza foi relatado pelo meia-atacante Murilo, de 25 anos, que defende o Jeonbuk Motors e fez sua estreia pelo novo clube.

O estádio em Jeonju, na Coreia do Sul, palco de grandes jogos na Copa do Mundo de 2002, não recebeu público para a volta do futebol. A organização do Jeonbuk Motors tentou, de forma artificial, quebrar um pouco do silêncio vindo das arquibancadas aos instalar caixas de som perto do gramado, que emitiam canções comuns em dias de jogos repletos de torcedores. Nos assentos, placas com mensagens de incentivo tentavam quebrar a sensação de vazio.

A primeira partida do Campeonato Sul-Coreano, vitória do Jeonbuk Motors sobre o Suwon Bluewings, por 1 a 0, f oi também a estreia de Murilo, natural de Jataí e revelado pelo Goiás, no Jeonbuk Motors e também no futebol internacional.

Murilo foi titular e recebeu a camisa 10. O meia-atacante goiano ficou em campo por 61 minutos. Ao ser substituído, deu um cumprimento de leve com os punhos cerrados e um leve soco na mão de um dos profissionais do estafe do clube, que estava de luvas e máscara.

No banco de reservas todos os jogadores e membros da comissão técnica usavam máscaras. Houve cuidado para evitar contatos físicos. Toda essa situação deixou o meia-atacante Murilo impressionado.

“É um clima muito diferente. Antes do jogo, estava cheio de restrições. Outro fato estranho é a ausência de público (em um estádio para 42 mil pessoas)”, ressaltou Murilo.

Antes da partida os jogadores foram submetidos a testes e aferições de temperatura corporal. Além disso, uma série de orientações foi passada, como o pedido para evitar abraços nas comemorações dos gols. “Toda essa situação não é normal, mas é um começo”, frisou Murilo.

O meia explicou que a situação nas ruas da Coreia do Sul está, aos poucos, voltando ao normal. O país asiático foi considerado um dos exemplos no controle do aumento de casos da Covid-19, mas um novo surto de casos em uma região de Seul tem preocupado os sul-coreanos.

Em meio a tudo isso, Murilo explica que a partida de estreia gerou um misto de emoções nos jogadores. “Não é o melhor clima para se jogar futebol, mas estamos felizes por ter voltado a jogar”, comentou o jogador, que passou por Goiás, Aparecidense, Linense, Novorizontino, Ponte Preta e Botafogo-SP.

Abstinência transformada em audiência

Segundo a K-League, outros 35 países adquiriram os direitos para transmitir a temporada. A partida também pode ser acompanhada no YouTube e no Twitter oficial da liga, o que rendeu uma explosão de audiência. Para se ter ideia, a palavra Jeonbuk estava nos Trending Topics (Assuntos do Momento) no Twitter do Brasil.

A 1ª Divisão do Campeonato Sul-Coreano é disputada por 12 clubes. Neste sábado (9), outras seis equipes entram em campo pela 1ª rodada, que estará completa neste domingo (10) com mais quatro times em campo, em dois jogos.

No próximo fim de semana será a vez do retorno do Campeonato Alemão. A Bundesliga, organizadora da competição, anunciou que a volta será no dia 16 de maio, sábado, com o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04, a rivalidade do vale do rio Ruhr.