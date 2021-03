Esporte Estadual requer adaptação aos diferentes tipos de gramado São quatro tipos de gramas nos 12 estádios da competição. Chuvas atrapalharam 2 jogos até agora

Treinar em um tipo de gramado e jogar em estádios com outro piso é algo normal no futebol brasileiro. No Campeonato Goiano, por exemplo, são quatro tipos de gramas nos 12 estádios utilizados na competição. Essa variação tem impacto direto na velocidade da partida e exige até que técnicos mudem treinamentos para que os jogadores tenham adaptação rápida quando forem jo...