Esporte Estados Unidos derrotam Jamaica por 3 a 1 e encaram México na final da Copa Ouro

Favorita ao título, a seleção dos Estados Unidos está na final da Copa Ouro. Na noite de quarta-feira, com direito a alerta de relâmpagos que paralisou a partida por 1 hora e meia, os norte-americanos derrotaram em casa a Jamaica por 3 a 1, no Nissam Stadium, na cidade de Nashville, e farão a disputa do título contra o México. Estados Unidos e México farão a fina...