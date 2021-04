Assim como ocorreu após a derrota no clássico para o Vila Nova, o Goiás saiu na bronca contra a arbitragem após o empate por 1 a 1 com a Aparecidense, na quarta-feira (14), em jogo remarcado da 7ª rodada do Campeonato Goiano. O técnico Glauber Ramos disse que a expulsão do zagueiro David Duarte atrapalhou os planos da equipe esmeraldina, e que o árbitro Breno Souza errou ao mostrar vermelho para o defensor aos 29 minutos do 2º tempo.

“Os erros (de arbitragem) estão acontecendo, infelizmente estão errando muito contra o Goiás. No clássico, tivemos dois lances equivocados da arbitragem. Hoje (quarta-feira) os principais foram o primeiro amarelo para o David e na falta da expulsão, a bola já estava com o Iago Mendonça e ele (Breno Souza) deu falta do David. Não vou colocar panos quentes, mas acredito que a arbitragem está um pouco abaixo”, opinou o técnico Glauber Ramos, que disse que a expulsão do zagueiro atrapalhou a estratégia do Goiás.

“Tivemos uma equipe bem aguerrida em campo. Nós colocamos uma proposta de jogo com pressão na Aparecidense, deu certo. Precisávamos da vitória, precisamos vencer dentro de casa. Infelizmente a expulsão injusta atrapalhou bastante nossa estratégia”, salientou Glauber Ramos, que comandou o Goiás pela primeira vez sem a presença de Augusto César na formação da dupla técnica após a demissão do colega.

“Tivemos momentos durante os 13 anos de parceria que houve o desligamento. Às vezes eu saía e ele ficava, já conversávamos sobre essa possibilidade. Sabíamos que isso poderia acontecer, mas realmente é diferente (comandar sem Augusto César). Conversei com ele ontem (terça, 13) e brinquei que seria estranho não ter ninguém para eu discordar. Mas faz parte do futebol, sabíamos que isso poderia acontecer”, contou Glauber Ramos.

“O Marcelo Rangel está com desconforto muscular, achei por bem não trazer para o jogo. O Fábio Sanches foi opção minha, precisa de alguns trabalhos para voltar a ser o Fábio Sanches que nós conhecemos. São grandes atletas, mas optei por trazer o Iago (Mendonça) para titular, o Matheus para o banco de reservas e manter o Tadeu como titular”, explicou o treinador.