Esporte Estátua de Pelé é inaugurada no Museu da Seleção em homenagem à Copa de 1970 Com a presença de nove tricampeões da Copa do Mundo de 1970, a CBF inaugurou pela em tamanho real de Pelé, que não participou da cerimônia, mas gravou vídeo de agradecimento

Com a presença de nove tricampeões da Copa do Mundo de 1970, a CBF inaugurou nesta quinta-feira (20) uma estátua em tamanho real de Pelé. A peça ganhou lugar de destaque no Museu da Seleção, que fica na sede da entidade, no bairro da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com problemas de mobilidade, Pelé não pode participar da cerimônia, mas gravou vídeo a...