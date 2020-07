Esporte Estádios entram na pauta de reunião entre clubes e governo de Goiás

A Federação Goiana de Futebol (FGF) e alguns clubes terão reunião virtual nesta segunda-feira (13) com o governador Ronaldo Caiado (DEM). Entre os assuntos, estará a liberação de estádios sob administração do Estado para uso dos clubes que disputarão o Campeonato Brasileiro a partir de agosto. O encontro, que será por meio de videoconferência, deve ocorrer no fim do dia....