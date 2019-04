Esporte Estádio Olímpico volta a receber final do Goiano após décadas A primeira partida da decisão entre Atlético e Goiás será neste domingo. O segundo e decisivo clássico, em que o campeão será definido, será uma semana depois, no dia 21 de abril - ambos às 16 horas

Esquecido em termos de decisões do Campeonato Goiano, o Estádio Olímpico voltará a ser palco, em dose dupla, da final da competição. A primeira partida da decisão será neste domingo (14). O segundo e decisivo clássico, em que o campeão será definido, será uma semana depois, no dia 21 de abril - ambos às 16 horas. O Olímpico sedia a final do Estadual após quase 45 ...