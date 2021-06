Palco para sete jogos da Copa América 2021, o Estádio Olímpico, de Goiânia, já recebe os preparativos para recepcionar as seleções sul-americanas que disputarão a competição continental. O primeiro jogo marcado para o estádio, entre Paraguai e Bolívia, será na segunda-feira (14) às 21 horas. Na quinta-feira (10), uma sessão de emergência está agendada no Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir sobre a suspensão da realização da competição em território brasileiro.

O caso será analisado em sessão do plenário virtual que irá durar 24 horas. Nesse período, os ministros poderão incluir seus votos no sistema online. O julgamento foi marcado a pedido da ministra Cármen Lúcia, relatora de duas ações sobre o tema. O presidente da corte, Luiz Fux, aceitou a solicitação da magistrada e marcou uma sessão extraordinária para tratar do tema. Ao fazer a solicitação, Cármen lembra que o campeonato está marcado para começar no dia 13 de junho e que, por isso, o caso deve ser resolvido com “excepcional urgência”.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) anunciou que Goiânia seria uma das quatro sedes, ao lado de Brasília, Cuiabá e Rio de Janeiro, no dia 1º de junho. Com apenas 13 dias de intervalo até a partida entre paraguaios e bolivianos, os organizadores do evento precisaram acelerar para deixar o estádio pronto.

Desde o último domingo (6), representantes da CONMEBOL estão em Goiânia para ajustar detalhes no Estádio Olímpico. As principais alterações são referentes à parte visual da praça esportiva. A caracterização com a identidade visual da competição está sendo feita no campo do jogo, nos vestiários e nas áreas de imprensa, como zona mista e coletiva.

Outros pontos que receberão essas intervenções visuais são os locais de treinos, que ainda serão oficializados pela CONMEBOL, mas o Estádio Serra Dourada e o Centro de Treinamento do Atlético-GO estão entre esses locais.

Na tarde desta terça-feira (8), a CONMEBOL divulgou o protocolo sanitário, chamado de bolha pela entidade, que precisará ser seguido pelas delegações, de até 65 pessoas, que passarão por Goiânia. A CONMEBOL aponta que as delegações só poderão acessar aeroportos, hotéis de concentração, locais de treinos e o Estádio Olímpico. O protocolo ainda exige que os integrantes das delegações apresentem testes do tipo RT-PCR com resultados negativos e colhidos até 48 horas antes dos deslocamentos para Goiânia.