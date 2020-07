Esporte Estádio Olímpico recebe novo laudo dos Bombeiros e pode receber Série A Serra Dourada passa por reforma do sistema de iluminação e ainda não tem o certificado de conformidade, que deve ser emitido na próxima semana

O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), afirmou que os laudos do Estádio Olímpico estão todos válidos após receber, nesta terça-feira (14), o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. A pasta explicou, por meio de nota, que “o estádio Olímpico está apto a receber as partidas do Campeonato Brasileiro. Com o decreto 9...