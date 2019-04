Esporte Estádio Olímpico pode receber final do Mundial sub-17, diz secretário Praça esportiva foi vistoriada pelo Comitê Organizador Local (COL) e integrantes da Fifa, que demonstraram interesse em organizar a decisão do torneio em Goiânia

O Estádio Olímpico deve receber jogos do Mundial Sub-17 e entre eles a final do torneio, que será disputado em outubro. A Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) informou que o Comitê Organizador Local (COL) e integrantes da Fifa enviaram um e-mail para a pasta demonstrando interesse em organizar a final do Mundial na praça esportiva goiana. Os grupos visitaram o E...