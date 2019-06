Esporte Estádio Olímpico é oficializado como uma das sedes para o Mundial sub-17 Competição ocorre entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro

O Comitê Organizador da Fifa escolheu o Estádio Olímpico, atualmente administrado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), para ser uma das sedes da Copa do Mundo sub-17, que será disputada entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro. Em abril, uma comitiva da entidade esteve no Olímpico para realizar inspeção e, agora, o martelo foi batido. No início...