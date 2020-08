Esporte Estádio do Vila Nova passa por vistorias dos Bombeiros para ser liberado para Série C OBA recebeu novas saídas de emergência para o gramado, adequações nas escadas e instalação de alarme

A diretoria do Vila Nova teve dia movimentado, nesta segunda-feira (3), porque recebeu equipe do Corpo de Bombeiros de Goiás, que fez uma vistoria nas instalações do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), para que o clube consiga laudo - chamado Certificado de Conformidade - para uso da praça esportiva. Assim, poderá disputar o primeiro jogo em casa, no dia 15...