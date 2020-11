Esporte Estádio do Napoli vai mudar de nome em homenagem a Maradona após sua morte Até então chamado San Paolo, a construção passará a carregar o nome de Diego Armando Maradona

O prefeito de Nápoles, Luigi de Magistris, anunciou que rebatizará o estádio do Napoli após a morte de Diego Maradona, nesta quarta-feira (25). Até então chamado San Paolo, a construção passará a carregar o nome de Diego Armando Maradona. O argentino fez história na Itália, conquistando com a camisa azul clara os maiores títulos do clube. Deu à equipe seus únicos...