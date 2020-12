Esporte Estádio do Napoli passa a se chamar Diego Armando Maradona A mudança do nome foi aceita por unanimidade e é uma homenagem ao ex-jogador argentino, que é ídolo do Napoli e morreu na semana passada aos 60 anos

O estádio San Paolo, casa do Napoli, agora se chama estádio Diego Armando Maradona. A Câmara Municipal de Nápoles aprovou a proposta do prefeito da cidade, Luigi de Magistris, segundo a imprensa italiana. A mudança do nome foi aceita por unanimidade e é uma homenagem ao ex-jogador argentino, que é ídolo do Napoli e morreu na semana passada aos 60 anos. No texto sobre...