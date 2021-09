Esporte Estádio de jogo do Brasil é sala de aula para atletas do Colo-Colo

Acostumada a enfrentar o Chile no Estádio Nacional de Santiago, a seleção brasileira visitará os chilenos em um palco diferente na noite desta quinta-feira (2), em jogo válido pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Casa do Colo-Colo (CHI), o estádio Monumental David Arellano, também localizado na capital do país andino, teve sua construção inicia...