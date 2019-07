Esporte Estádio Anníbal Batista de Toledo passará por reforma Prefeitura de Aparecida de Goiânia investirá mais de R$ 1 milhão na obra

O Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, passará por reforma nos próximos meses. Palco do futebol da cidade, a praça esportiva receberá melhorias com investimento superior a R$ 1 milhão. A previsão é para entrega da obra em quatro meses. O projeto de reforma prevê intervenções como troca do gramado e do sistema de irrigação, troca ...