‘Está bem encaminhada’, diz Henan sobre renovação com o Vila Nova

O atacante Henan, que é um dos principais alvos da direção do Vila Nova para renovação, disse que sua negociação com o time colorado está bem encaminhada. Segundo o empresário do atleta, restam alguns trâmites para serem definidos para a disputa do Goianão 2021, mas que para a Série B as conversas estão seladas. “Existe uma conversa com o presidente o Hugo, me...