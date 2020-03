Esporte Esquiva Falcão nocauteia argentino e pede chance de disputar título do CMB

O boxeador Esquiva Falcão derrotou o argentino Jorge Daniel Miranda, por nocaute técnico, no quinto assalto, neste sábado, na Arena de Lutas, na Barra Funda, em São Paulo. Com o resultado, o brasileiro confirmou a sua previsão de vencer o adversário pela via mais rápida. "Ele é um rival, que aguenta pancada, mas consegui acertar a linha de cintura dele várias veze...