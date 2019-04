Esporte Esquiva e Robson Conceição vencem primeiras lutas como profissionais no Brasil Lutas foram disputada no evento Boxing For You, maior da América do Sul

Os medalhistas olímpicos Esquiva Falcão e Robson Conceição venceram as primeiras lutas no Brasil como profissionais neste domingo. Os confrontos foram realizados no Portobello Resort & Safari, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no evento Boxing For You, maior da América do Sul. Agora, ambos sonham em disputar em um futuro próximo o título mundial. O destaque fi...