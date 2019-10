Esporte Esquema especial de trânsito será montado para duelo entre Goiás e Flamengo Público para jogo entre Goiás e Flamengo deve se aproximar de 40 mil torcedores

Com expectativa de público de aproximadamente 40 mil pessoas, a partida entre Goiás e Flamengo pela 29º rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (31), às 20 horas, no Serra Dourada, inspira cuidados. A Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) prepara esquema especial para o trânsito nos arredores do estádio e nas vias de acesso ao local. A operaç...