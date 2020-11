Esporte Esportistas comemoram a vitória de Joe Biden nas redes sociais LeBron James publicou uma montagem do emblemático toco que ele deu em Iguodala nas Finais da NBA da temporada 2015/16

Após a confirmação da eleição do democrata Joe Biden, 77, para a presidência dos Estados Unidos, na tarde deste sábado (7), estrelas do esporte foram às redes sociais comemorar a vitória. LeBron James, um dos jogadores de basquete mais importantes da história da NBA, postou em seu Instagram uma montagem na qual se vê o rosto de Joe Biden, com o corpo do próprio LeBron...