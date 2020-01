Esporte “Espero ir e voltar em breve”, diz Michael após acerto com o Flamengo Atacante deixa o Goiás após três anos. Em entrevista à Goiás TV, jogador se despede e diz que “vai viajar para o mundo”

O atacante Michael disse que sua saída do Goiás será um ‘até logo’. O jogador acertou com o Flamengo nesta sexta-feira (10) e sua transferência é a maior da história do clube esmeraldino. Nos próximos dias o jogador de 23 anos passará por exames e assinará contrato com o time carioca, que adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta por cerca de R$ 34 milhões. “Vou (voltar) uai, aqui é minha casa. Estou há três anos nesse cl...