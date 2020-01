Esporte Esperança de gols, Nando deixa elenco do Vila Nova completo Atacante chega ao clube, que contratou seis opções para o setor ofensivo, criticado nos últimos anos

Candidato a camisa 9 do Vila Nova na temporada, o atacante Nando, de 31 anos, se apresenta nesta segunda-feira (6) e completa o elenco que trabalha com o técnico Ariel Mamede para a estreia do time no Campeonato Goiano. Após anunciar 18 contratações, o Tigre busca apenas mais um jogador para repor a saída do atacante Erick, que está em processo de transferência para o futebol ...