Esporte Especulado na Juventus, Sarri diz que decidirá futuro no Chelsea após Liga Europa Blues encaram o rival londrino, Arsenal, na semana que vem. A decisão da Liga Europa será disputada na quarta-feira (29)

A inesperada decisão da Juventus de não continuar com o técnico Massimiliano Allegri para a próxima temporada abriu um leque de opções para ser o comandante da equipe que tem o astro português Cristiano Ronaldo no elenco. Vários nomes são especulados como o português José Mourinho e os italianos Antonio Conte e Maurizio Sarri. Este último, atualmente no Chelsea, disse n...