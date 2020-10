Esporte Especulado em outros clubes, técnico do Atlético-GO diz estar focado no Dragão Vagner Mancini também falou sobre a saída de jogadores e a necessidade de vencer em casa após queda na tabela de classificação

Técnico do Atlético-GO, Vagner Mancini comentou as especulações em torno do nome dele para dirigir clubes do eixo Rio-São Paulo. Primeiro, do São Paulo. Agora, um possível interesse do Vasco, que demitiu o técnico Ramon Menezes. Mancini diz que está "focado" no trabalho dele à frente do Dragão, mas entende ser salutar a valorização do mercado não só pra ele, mas para o...