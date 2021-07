Esporte Espanha vence a Suíça nos pênaltis e vai à semi da Eurocopa Com o resultado de 3 a 1 nas penalidades, os espanhóis vão encarar o vencedor de Bélgica e Itália por uma vaga na final do torneio

A Espanha sofreu, mas venceu a Suíça nos pênaltis e está na semifinal Eurocopa. Depois de superar a Croácia no tempo extra nas oitavas, a equipe comandada por Luis Enrique não conseguiu furar a retranca do adversário -que teve um jogador expulso- e, após empate em 1 a 1, contou com a estrela de Simón para avançar nas penalidades por 3 a 1. Os gols da partida foram marcados p...