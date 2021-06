Esporte Espanha vence a Croácia em jogo da Eurocopa com mais gols e reviravoltas Os espanhóis voltam a essa fase da competição após terem caído nas oitavas em 2016. Nas duas edições anteriores, 2012 e 2008, foram campeões europeus

Os torcedores presentes ao estádio de Parken, em Copenhague, assistiram nesta segunda-feira (28) ao melhor jogo das oitavas de final da Eurocopa. A vitória por 5 a 3 da Espanha sobre a Croácia teve gol bizarro em erro do goleiro Unai Simón, virada espanhola e aparente tranquilidade no placar, até que dois gols croatas nos últimos minutos forçaram a prorrogação. No tempo e...