Esporte Espanha indica que torneios nacionais terão preferência para conclusão na Europa Presidente da liga espanhola indicou que os cenários serão objeto de estudo nas próximas semanas, tendo em conta o avanço da pandemia

Terminar as temporadas nacionais na Europa terá precedência sobre a conclusão da Liga dos Campeões. A informação é do presidente da liga espanhola, Javier Tebas, que revelou a discussão de várias opções entre as ligas nacionais e a Uefa, incluindo a retomada das competições continentais após os torneios de cada país terem sido definidos. "Você trabalha em dois tip...