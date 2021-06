Esporte Espanha desperdiça pênalti e não sai do empate contra Polônia na Eurocopa Com o resultado, os donos da casa somam quatro pontos e dividem a liderança da chave com a Suécia. O time de Lewandowski, por outro lado, tem apenas um ponto

Em jogo com pênalti perdido de Gerard Moreno, a Espanha ficou apenas no empate com a Polônia em 1 a 1, na noites deste sábado (19), em duelo válido pela 2ª rodada do grupo E da Eurocopa e disputado em Sevilha. Com o resultado, os donos da casa somam quatro pontos e dividem a liderança da chave com a Suécia. O time de Lewandowski, por outro lado, tem apenas um pon...