Esporte Espanha dá aula, anula Scola e conquista o Mundial de Basquete pela 2ª vez

A Espanha deu uma aula de basquete frente à Argentina, anulou o veterano Luis Scola, o principal jogador do rival e um dos destaques do torneio, e venceu a grande final do Mundial por 95 a 75, disputada na China, neste domingo (15), para se tornar bicampeã. Com o título na China, a Espanha igualou o Brasil ao se tornar bicampeã mundial. A seleção europeia já hav...