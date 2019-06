Esporte Espanha bate Ilhas Faroe e mantém 100% no Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa Sergio Ramos, Navas, Gestsson (contra) e Gaya fizeram os gols espanhóis, enquanto Olsen marcou para Ilhas Faroe

Em ritmo de treino, a Espanha goleou Ilhas Faroe por 4 a 1, nesta sexta-feira, em Tórshavn, pela terceira rodada do Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa 2020. Com o resultado, a equipe do técnico Luis Enrique mantém os 100% de aproveitamento e alcança os nove pontos. Sergio Ramos, Navas, Gestsson (contra) e Gaya fizeram os gols espanhóis, enquanto Olsen marcou para...