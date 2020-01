Esporte Espancamento de torcedor deve render multa ao Vila Nova Procuradoria do TJD-GO vai oferecer denúncia e MP-GO deve cobrar sanções a organizada após episódio de agressão a jovem no Jonas Duarte

Procuradores do Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) se reunirão, nesta sexta-feira (24), para definir providências a serem tomadas sobre a briga na torcida do Vila Nova, em Anápolis, na quarta-feira (22). A torcida organizada do clube também pode sofrer sanções a pedido do Ministério Público de Goiás. O TJD-GO estudará o caso por meio das imagens feitas...