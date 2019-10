A 11ª Unimed Meia Maratona de Goiânia será pet friendly, com um espaço especial voltado para os bichinhos de estimação. A prova realizada pelo POPULAR tem largada a partir das 6 horas de domingo (27) e faz parte das comemorações do aniversário de 86 anos da capital.

Além de oferecer estrutura completa para os corredores de rua da capital, a Meia Maratona de Goiânia terá espaço pet com relaxamento e atividades para os peludos. Equipamentos como piscina de bolinhas, sobe-e-desce e dois acessórios de agility estarão disponíveis em um local de convivência que oferecerá um cronograma de atividades do instrutor ou do próprio tutor com os pets. Uma monitora, que é adestradora, estará à disposição para tirar dúvidas sobre comportamento canino e adestramento.

No local, será permitido fazer um lanchinho com o pet - o tutor pode adquirir petiscos naturais para o animal na padaria pet, que terá petiscos e biscoitos funcionais e saudáveis para os cães. Os bichinhos também poderão ir ao salão de beleza. Um profissional oferecerá cuidados como o banho a seco e produção com laços, glitter e bandanas.

“Os pets são muito mais que membros da família, são parte de nós. É por esse motivo que pensamos em estender a nossa missão para um evento familiar, para conectar os pets com a sua família, fazendo parte de um momento único e importante, com um espaço especialmente para eles e seus familiares”, explicou Raysa Stecca de Sousa Ferreira, empresária do segmento pet.

Com percursos de 5, 10, 16 e 21km, a Meia Maratona de Goiânia chega à 11ª edição e faz parte das comemorações dos 86 anos de Goiânia. A corrida já virou uma tradição para os atletas goianienses.

As inscrições foram estendidas e ficarão disponíveis no site até esta terça-feira (22) e na loja da Unimed do Flamboyant, no 1º piso do shopping, até esta quarta-feira (23) (veja detalhes no quadro ao lado).

No percurso, haverá pontos de água e isotônico. Os primeiros colocados receberão premiação em dinheiro e troféus. Após a prova, os inscritos poderão relaxar nas tendas de massagens e serviços diversos, como crioterapia e alongamento, e retirar seu lanche para repor as energias. Haverá também show com a Banda Skolta.