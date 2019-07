Esporte Espaço de convivência faz Goiânia ganhar simpatia local Associação de torcedores recupera espaço em frente ao centro de treinamento do Galo

Quem passa pela rua X-35, no Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia, se depara com uma mudança no visual. Uma praça foi construída na entrada da Vila Olímpica, centro de treinamento do Goiânia. A ideia e a realização da construção da praça é da Associação dos Torcedores do Goiânia (ATG), com anuência da diretoria do clube alvinegro. O espaço será denominado Praça Joaqu...