Esporte 'Eso ecziste': em anúncio de Quevedo, Goiás brinca com nome igual ao de padre Jogador é o quarto estrangeiro do elenco alviverde e chega ao clube esmeraldino com contrato até o fim de 2020

Ao anunciar oficialmente a contratação do atacante Kevin Quevedo, do Alianza Lima-PER, neste domingo (9), o Goiás brincou com o nome do jogador, igual ao do padre Quevedo, do bordão "Isso non ecziste". Por meio do Twitter, o Goiás anunciou a chegada do jogador de 22 anos, que aparece em vídeo dizendo: "Sou Kevin Quevedo e agora sou do Verdão, sou do Goiás". ...