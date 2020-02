Esporte Esmeraldinos admitem superioridade do Atlético-GO no clássico Após derrota por 3 a 0, jogadores apontaram boa exibição do Dragão e miram reação do Goiás na temporada

Os esmeraldinos deixaram o Estádio Olímpico cabisbaixos e reconhecendo a superioridade do rival no clássico deste domingo (16), após derrota por 3 a 0. “Cobrança temos desde a apresentação (8 de janeiro). A culpa é de todos, assim como quando as vitórias acontecem. Temos de voltar a vencer no (Campeonato) Goiano”, frisou o goleiro Tadeu. “Sabemos da cobrança e temo...