Esporte Esforço recompensado para zagueiro do Goiânia Jovem do Galo vende água no semáforo na luta pela sobrevivência e pelo sonho no futebol

Uma semana bastou para a rotina do jovem Diogo Gomes mudar. O zagueiro de 18 anos viu, nos últimos dias, sua vida ser contada por veículos de comunicação e conquistou o que tanto buscava. Desde quinta-feira (30), o mineiro de Uberlândia, que é fã de Thiago Silva, subiu do sub-20 B do Galo para o time principal que se prepara para a disputa da Série D do Brasileiro.Tu...