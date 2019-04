Esporte Escrita de estreias motiva Vila Nova contra Paraná Vitorioso na abertura das três últimas edições do Brasileiro, Vila Nova inicia caminhada diante do Paraná, no Olímpico

Após duas temporadas seguidas sonhando alto com a Série A, o Vila Nova inicia neste sábado (27) mais uma caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio colorado na Segundona será às 21 horas, diante do Paraná, no Estádio Olímpico. Apesar do campeonato de 38 rodadas ser longo, um bom início de competição é tratado como fundamental para a briga pelo ac...