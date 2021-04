O nome escolhido para comandar o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro é Pintado, de 55 anos, que pediu demissão da Ferroviária de Araraquara (SP) nesta segunda-feira (26) para iniciar um novo projeto em busca de acesso à elite do futebol nacional. O novo treinador terá um mês para preparar a equipe que estreia na Série B contra o Sampaio Corrêa (MA).

O treinador não comandará a equipe contra o Atlético-GO, na partida de volta das quartas de final do Goianão, domingo (2), mas deve acompanhar a partida do estádio.

Ex-volante com passagem de destaque por São Paulo, Bragantino, Santos e Atlético-MG, Pintado fez boa parte de sua carreira como treinador em clubes do interior de São Paulo. O grande feito de sua carreira na função foi conquistado na última temporada, quando conduziu o Juventude (RS) à Série A.

Nesta campanha vitoriosa, que terminou com a 3ª colocação da Série B, Pintado esteve à frente da equipe gaúcha ao longo de todo o campeonato. A contratação se deu em março, mas, com a pandemia, a estreia foi apenas em julho, pelo Gaúcho. Em agosto, veio o início da Série B. Ou seja, o treinador teve tempo para construir a equipe à sua feição. Desta vez, o prazo será menor, mas ainda com um bom período para colocar suas ideias aos jogadores.

Pintado traz consigo o auxiliar técnico Dino Camargo e o preparador físico José Mário Campeiz. Os dois profissionais também se desligaram da Ferroviária (SP) e vão compor a nova comissão técnica esmeraldina.

Para chegar ao nome de Pintado, o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, levou em consideração uma série de fatores. O dirigente analisou o mercado e viu que, entre as opções apresentadas, Pintado era um nome com “caráter, seriedade, um salário dentro do desejado, além de se encaixar em nosso projeto para a Série B por também ter conquistado o acesso no ano passado”, listou o dirigente esmeraldino.

O presidente alviverde deu de ombros para a situação do clube no Campeonato Goiano, uma vez que o Goiás foi derrotado pelo Atlético-GO, por 3 a 0, e viu a classificação para a semifinal ficar muito distante. Para Paulo Rogério Pinheiro, o foco está todo na disputa da Série B do Brasileirão.

De acordo com o dirigente, o Goiás possui um planejamento traçado para uma intertemporada a ser realizada no centro de treinamento do clube nas próximas semanas, antes da estreia da equipe na Série B.

Além da comissão técnica, o Goiás deve anunciar um pacotão de reforços para a Série B. Segundo o clube, há jogadores com vínculos assinados e que vão se apresentar em breve.

O número de atletas contratados deve ser maior que o previsto anteriormente. A diretoria imaginava contratar em torno de seis jogadores para a Série B para reforçar um elenco formado por jogadores oriundos da base. Esse número deverá aumentar para pelo menos dez nomes.

“Todos esses jogadores estão jogando e são titulares das suas equipes”, afirmou o presidente Paulo Rogério Pinheiro.

Nesta lista, estão nomes de dois zagueiros. A defesa tem sido o calcanhar de Aquiles do clube esmeraldino nas últimas temporadas e não é diferente em 2021. A dupla de zaga virá de uma mesma equipe, ou seja, já com certo entrosamento.

Como jogador, Pintado foi campeão da Série B com o Bragantino, clube de Bragança Paulista, sua terra natal. No entanto, os maiores feitos na carreira de Pintado foram as conquistas da Copa Libertadores da América de 1992 e 1993 e do Mundial Interclubes de 1992, todos com a camisa do São Paulo.

Em toda sua carreira, como jogador ou treinador, será a primeira experiência de Pintado no futebol goiano.