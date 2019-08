Esporte Escassez de gols é gargalo no Vila Nova Time colorado tem um dos piores ataques do Brasileiro e precisa melhorar pontaria para subir na tabela

Das 14 partidas que disputou nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova deixou de balançar as redes em cinco. Apesar da quantidade de jogos onde o ataque marcou gol ser maior do que a de atuações em que passou em branco no placar, o Tigre soma apenas nove gols marcados na competição e figura como a 2ª pior campanha no quesito de tentos feitos, empatado com Gu...