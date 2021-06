Christian Eriksen, o camisa 10 da Dinamarca, sofreu uma síncope durante a partida contra a Finlândia neste sábado (12), na primeira rodada da Eurocopa. O jogador foi atendido no gramado e recebeu massagem cardíaca.

O lance aconteceu no final do primeiro tempo. Após uma cobrança de lateral, ao dominar a bola, Eriksen caiu sozinho, o que despertou a atenção de todos. No mesmo instante a equipe médica já foi acionada.

Ele ficou mais de 15 minutos sendo atendido no gramado e deixou o campo em uma maca, respirando com a ajuda de um balão de oxigênio. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde do jogador.

A partida estava empatada em 0 a 0 e foi paralisada pela Uefa.