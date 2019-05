Esporte Erik reencontra alviverde e diz que vai comemorar se marcar Atacante do Botafogo disse que não vê desrespeito em vibrar caso anote um gol

O duelo com o Botafogo proporcionará o reencontro do atacante Erik com o Goiás pela primeira vez desde que o jogador foi vendido ao Palmeiras, no final de 2015. Revelado pelas categorias de base do time esmeraldino, o jogador subiu para o profissional em 2013 e, nas temporadas seguintes, engatou participação em 103 jogos e marcou 36 gols, se tornando referencial da equipe no Br...