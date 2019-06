Esporte Erick elogia volta de Mateus Anderson, ritmo forte de treinos e projeta Vila Nova forte em amistosos Jovem atacante analisou momento das categorias de base do clube colorado e afirmou que o tempo o levará de volta aos titulares de Eduardo Baptista

Cria da base do Vila Nova, o atacante Erick, de apenas 18 anos, chegou a ter seu espaço no plantel titular colorado, mas, hoje, luta para voltar ao 11 inicial do Tigre na Série B do Campeonato Brasileiro. Considerado xodó pela torcida do clube, o jovem enalteceu o clima de tranquilidade, apesar do ritmo forte das atividades comandadas pelo técnico Eduardo Baptista, d...