Esporte Eric Granado vence em Goiânia e assume liderança do SuperBike Brasil Piloto paulista ultrapassou australiano Anthony West na parte final da prova na capital e triunfou pela 3ª vez seguida no ano

Atualizada às 16h08 - 14/07/2019 Após fazer a pole position e quebrar o recorde do autódromo de Goiânia, Eric Granado precisou se recuperar após perder a ponta na largada, aproveitou um safety car após queda de adversário e triunfou na capital goiana, na tarde deste domingo (14), na 4ª etapa do SuperBike Brasil, pela categoria Pro. Com o resultado, o paulista, atual bi...