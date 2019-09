Esporte Eric Granado vence a 6ª etapa da SuperBike Brasil em Goiânia O pódio veio após bandeira vermelha na oitava volta por conta de um forte acidente com o piloto uruguaio Maximiliano Gerardo

O piloto paulista Eric Granado, de 23 anos, foi o vencedor da 6ª etapa da SuperBike Brasil, principal categoria de motovelocidade no Brasil. A vitória veio após bandeira vermelha na oitava volta em decorrência de um forte acidente com o piloto uruguaio Maximiliano Gerardo. Granado agora lidera o campeonato com 105 pontos. O uruguaio perdeu o freio no fim da reta e...