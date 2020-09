Esporte Eric Granado domina e vence etapa da SuperBike em Goiânia Mesmo com desgaste dos pneus devido ao calor, piloto da Honda faz boa corrida e vence a segunda na temporada

Líder da SuperBike Brasil, o piloto Eric Granado dominou a prova deste domingo (6), no Autódromo de Goiânia e venceu a 2ª etapa do campeonato debaixo de muito sol e calor. O jovem de 24 anos, que já havia vencido a prova de INterlagos, em São Paulo, no último fim de semana, agora embarca para Itália onde correrá pela terceira etapa do Mundial de Moto-E. Granado é o at...