Esporte Equipes goianas sofrem goleadas no Brasileiro Feminino A2 Fora de casa, o Atlético-GO perdeu de 7 a 0 para o RB Bragantino e o Aliança foi superado pelo Cresspom-DF, por 4 a 1

A 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A-2 foi marcada pelos resultados negativos e goleadas que as duas equipes representantes goianas - Atlético-GO e Aliança-GO - sofreram na tarde deste domingo (6). O time atleticano sofreu mais, pois não resistiu ao líder do Grupo D, o Red Bull Bragantino-SP e perdeu por 7 a 0. Foi a quarta derrot...