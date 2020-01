Esporte Equipes goianas divulgam elencos para disputa da Copinha Torneio de base é a primeira competição do calendário no futebol brasileiro. Atlético, Goiás, Trindade e Vila Nova vão disputar a competição em 2020

As equipes goianas que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020 divulgaram os respectivos elencos para disputa da competição, conhecida por ser a maior das categorias de base do Brasil. Serão 127 equipes, sem o Flamengo que desistiu de participar, com Atlético, Goiás, Trindade e Vila Nova como representantes do futebol goiano na edição do torneio que começa nesta q...