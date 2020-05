Esporte Equipes da Fórmula 1 vão trabalhar com orçamento de R$ 800 milhões em 2021 Uma grande mudança técnica dos carros foi adiada para 2022, por causa da pandemia do coronavírus, o que vai fazer com que os carros deste ano sejam utilizados em duas temporadas

O britânico Ross Brawn, diretor esportivo da Fórmula 1, afirmou, nesta segunda-feira (4), que as equipes que compõem a categoria mais importante do automobilismo mundial concordaram com o orçamento de US$ 145 milhões (cerca de R$ 808 milhões) para a temporada 2021. "Isso vale tanto para as grandes equipes quanto para as pequenas", disse o dirigente. "Os objetivos i...